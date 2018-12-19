Во дворе ставропольского дома нашли тело мертвого ребенка
Тело новорожденного ребенка обнаружено на территории одного из домов в Красногвардейском районе Ставропольского края.
- Сейчас в связи с этим проводится проверка, уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
По предварительным данным, 16 ноября местная женщина у себя дома родила мертвую девочку и захоронила ее во дворе дома.
Согласно информации судебно-медицинского эксперта, ребенок был мертворожденным. Как отметили в ведомстве, по результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
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