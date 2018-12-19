В Железноводске накрыли восемь нелегальных елочных базаров

19 Дек. 13:56 2018-12-19T13:56:03+03:00

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Сразу восемь нелегальных ёлочных базаров закрыли в Железноводске. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Сотрудники мэрии Железноводска вместе с полицейскими прошлись по местам стихийной уличной торговли живыми елями. Они обнаружили восемь торговых точек, продавцы которых так и не смогли показать разрешающие документы и толком объяснить, где они взяли елки.

На всех нелегальных торговцев правоохранители составили протоколы об административном правонарушении. Их оштрафовали на внушительные суммы. Елки изъяты.

Также в ближайщее время будет установлено точное происхождение ёлок, которые они продавали.