2018-12-19T14:02:17+03:00
Общество

На Ставрополье начал работу мобильный сервис персональной защиты

Воспользоваться им можно, установив на свой смартфон приложение NOBI
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В опасной ситуации на помощь придет NOBIВ опасной ситуации на помощь придет NOBI
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Для ставропольцев стал доступен новый мобильный сервис NOBI. В ситуации, когда возникает неожиданная угроза жизни, достаточно будет всего лишь нажать кнопку SOS в мобильном приложении и удерживать ее в течение одной секунды. Приложение определит координаты владельца смартфона с максимально возможной точностью и направит на место группу быстрого реагирования.

При необходимости с помощью приложения можно выйти на связь с диспетчером службы. Группа экстренного реагирования прибудет на место вызова в кратчайшее время. Сервис запускается компанией «НОБИ» совместно с одним из лидеров в области оказания охранных услуг в Северо-Кавказском федеральном округе - охранной фирмой «Гамма».

- Сервис мобильной персональной охраны ориентирован в первую очередь на защиту от проявлений уличной преступности, где дорога каждая минута, - говорит генеральный директор компании «НОБИ» Тимур Максимов.

Сервис NOBI предоставляет защиту тогда, когда она на самом деле нужна. Ссора в баре с неопределенными последствиями, необходимость перевозки крупной суммы денег или же преследование в ночном парке - в каждой из этих ситуаций NOBI решает проблему и предоставляет оперативную помощь.

До 25 декабря 2018 года, в честь запуска сервиса, все новые зарегистрированные пользователи приложения могут протестировать сервис бесплатно. При активации расширенной индивидуальной или семейной подписки в приложении NOBI жители Ставрополя получат 30-дневный бесплатный период пользования приложением, в том числе и один включенный в обслуживание бесплатный вызов группы быстрого реагирования в чрезвычайной ситуации.

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