2018-12-19T15:06:08+03:00
Происшествия

230-килограммовая ставропольчанка смогла встать только с помощью спасателей

Почти неделю она сидела на полу, получив гангрену
Андрей ЗОБОВ
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Полная женщина не могла подняться 5 дней и попала в больницуПолная женщина не могла подняться 5 дней и попала в больницуФото: Социальные сети
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В Георгиевске 63-летняя женщина весом в 230 килограмм смогла встать только с помощью спасателей. Упав, она неделю сидела на полу, пока на её ноге не развилась гангрена.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе ПАСС Ставропольского края, операция по вызволению женщины проходила 18 декабря. Спасателям позвонили соседи женщины, узнавшие о её беде.

Приехавшие на место сотрудники ПАСС были поражены. Женщина 5 дней не могла подняться с пола — лишний вес сильно мешал ей. Время бездействия было губительно для жительницы Георгиевска — на её ноге развилась гангрена.

Спасателям пришлось укладывать женщину на мягкие носилки и транспортировать пострадавшую в машину «Скорой помощи». После этого женщину доставили в больницу, где опять пришлось работать спасателям — сотрудники могли не дотащить пациентку на второй этаж.

Сейчас с пострадавшей работают врачи.

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