2018-12-19T16:03:29+03:00
Происшествия

Заммэра Махачкалы уговорил босса пойти на преступление и попал под суд

Чиновники нанесли бюджету ущерб в 44 миллиона рублей
Андрей ЗОБОВ
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Бывший заместитель мэра Курбан КурбановБывший заместитель мэра Курбан Курбанов
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Советский районный суд Махачкалы рассмотрит уголовное дело бывшего заместителя мэра столицы Дагестана Курбана Курбанова. По данным следствия, чиновник убедил своего руководителя пойти на преступление

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе Генпрокуратуры России, Курбанова считаю причастным к делу о превышении должностных полномочий осуждённым главной Махачкалы Мусой Мусаевым. Считается, что чиновник уговорил начальника незаконно передать в собственность строительной фирмы его отца земельный участок по сильно заниженной цене. Земля, конечно же, принадлежала городу. Коррупционеры нанесли ему ущерб в 44 миллионв рублей.

Следствие собрало достаточно доказательств вины Курбанова. Прокурор подписал обвинительное заключение и дело передали в Советский райсуд Махачкалы.

Напомним, Курбана Курбанова задержали на рабочем месте 25 июля. Под следствием он полностью признался в содеянном и даже раскрыл некоторые подробности преступной афёры. За помощь следствию, наказание для экс-чиновника может серьёзно сократиться.

Его начальник, к слову, был осуждён именно за махинации с государственной землёй. Он тоже признал свою вину. 15 октября Муса Мусаев получил 4 года колонии. Максимальным наказанием могли стать 7 лет лишения свободы.

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