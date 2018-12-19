2018-12-19T17:35:51+03:00
Общество

Кадыров потребовал жестких кар для нарушителей ПДД

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рамзан Кадыров потребовал суровых наказаний для нарушителей правил дорожного движения.

- Необходимо принимать самые жесткие меры по отношению к тем, кто пренебрегают ПДД. Из-за своей безответственности они представляют угрозу участникам дорожного движения, - заявил глава Чечни. - Важно проводить профилактическую работу с водителями.

По словам Рамзана Кадырова, каждый должен осознавать весь груз ответственности и вести себя соответствующим образом на дорогах.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Cеверной Осетии осудили убийцу бизнесмена и его жену
В Нальчике потушили два горевших грузовика
На Ставрополье уничтожен беспилотник
Владимир Путин пообещал приехать в Чечню
Мошенница из Новосибирска обманула четырех ставропольцев на 85 тысяч рублей
В Ставрополе открыли ледовый дворец
На пожаре в Северной Осетии пострадали четыре человека
УФАС Дагестана возбудило антимонопольное дело в отношении четырех авиакомпаний
На Северном Кавказе за год уничтожили почти 50 террористов
В Ессентуках ведут борьбу с елочными «пиратами»
Ставропольчанка родила в уличном туалете и утопила ребенка
В Ставрополе из-за забытых вещей эвакуировали школу
В Ставрополе под колеса авто попали бабушка с внучкой
Ставропольцев пригласили на дискотеку в троллейбус
В Ставрополе в ДТП с маршруткой пострадали 4 человека
На Ставрополье сотрудник Росреестра и его подельники пошли под суд за мошенничество
Чечня впервые с войны начала вырабатывать электричество
Заммэра Махачкалы уговорил босса пойти на преступление и попал под суд
230-килограммовая ставропольчанка смогла встать только с помощью спасателей
На Ставрополье начал работу мобильный сервис персональной защиты