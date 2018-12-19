Кадыров потребовал жестких кар для нарушителей ПДД
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Рамзан Кадыров потребовал суровых наказаний для нарушителей правил дорожного движения.
- Необходимо принимать самые жесткие меры по отношению к тем, кто пренебрегают ПДД. Из-за своей безответственности они представляют угрозу участникам дорожного движения, - заявил глава Чечни. - Важно проводить профилактическую работу с водителями.
По словам Рамзана Кадырова, каждый должен осознавать весь груз ответственности и вести себя соответствующим образом на дорогах.
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