Кадыров потребовал жестких кар для нарушителей ПДД

19 Дек. 17:35 2018-12-19T17:35:51+03:00

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Рамзан Кадыров потребовал суровых наказаний для нарушителей правил дорожного движения.

- Необходимо принимать самые жесткие меры по отношению к тем, кто пренебрегают ПДД. Из-за своей безответственности они представляют угрозу участникам дорожного движения, - заявил глава Чечни. - Важно проводить профилактическую работу с водителями.

По словам Рамзана Кадырова, каждый должен осознавать весь груз ответственности и вести себя соответствующим образом на дорогах.