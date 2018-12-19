2018-12-19T18:46:07+03:00
Политика

Чечня впервые с войны начала вырабатывать электричество

В Чечне запустили первую тепловую электростанцию
Андрей ЗОБОВ
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Впервые с момента разрушения всех электростанций в годы первой чеченской войны в республике начали вырабатывать электричество. В среду был запущен первый энергоблок Грозненской ТЭС.

— Важнейшее событие в послевоенной истории Чечни! Сегодня под нагрузку поставлен первый энергоблок Грозненской ТЭС! В единую энергосистему начала поступать электроэнергия, выработанная в Чечне. Это случилось почти 25 лет спустя после полного уничтожения всех ТЭЦ ЧР, — поделился радостной новостью Рамзан Кадыров в Telegram.

Сообщается, что мощность запущенного энергоблока новой тепловой электростанции составляет 360 мегаватт. Уже в следующем году будет достроен и запущен второй энергоблок. По словам главы республики, после полного открытия Грозненской ТЭС, электростанция будет полностью обеспечивать Чечню.

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