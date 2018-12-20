2018-12-20T07:35:25+03:00
Происшествия

На Ставрополье сотрудник Росреестра и его подельники пошли под суд за мошенничество

Михаил ЮЖНЫЙ
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Три жителя Левокумского района Ставропольского края на днях были признаны виновными в совершении преступления по статье «Мошенничество».

В 2016 году ведущий инженер территориального управления Росреестра узнал, что на территории его района имеется сельскохозяйственный участок земли площадью более 1,2 млн кв. м. Аферист решил незаконно передать его в собственность знакомому фермеру по подложным документам.

Прибыль, полученную от доходов, злоумышленник предлагал фермеру делить пополам. В итоге мошенники получили в пользовании 1 млн кв.м. Позже подельники привлекли к своей афере еще одного фермера, который также по фальшивым документам купил участок 226,4 тысячи кв.м.

Общая стоимость незаконно переданной в собственность земли превысила 2,3 млн рублей. Суд приговорил фермеров к 3 годам, а сотрудника Росреестра к 4 годам тюрьмы условно. Также мошенники должны выплатить крупные штрафы.

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