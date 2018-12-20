2018-12-20T07:49:44+03:00
Происшествия

В Ставрополе в ДТП с маршруткой пострадали 4 человека

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставрополе столкнулись пассажирская маршрутка и легковой автомобиль.

По предварительной версии, 19 декабря около 20 часов вечера на перекрестке улиц Льва Толстого и Мира водитель автомобиля «Дэу» при повороте налево не уступил дорогу пассажирской маршрутке.

В результате происшествия водитель и три пассажира маршрутного такси с травмами различной степени тяжести на "Скорой помощи" были доставлены в ближайшую больницу. Им оказывают помощь медики. Жизни пострадавших вне опасности.

За рулём легкового автомобиля находился 52-летний местный житель, который злостным нарушителем правил не является. Оба водителя в момент ДТП, как показала экпертиза, были трезвы.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства и степень ответственности уточняются. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

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