2018-12-20T09:14:04+03:00
Общество

Ставропольцев пригласили на дискотеку в троллейбус

Михаил ЮЖНЫЙ
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Уникальный троллейбусный маршрут запустят городские власти в Ставрополе перед Новым годом.

- На улицы краевой столицы выйдет новогодний троллейбус, внутри которого можно попасть на настоящую праздничную дискотеку и бесплатно покататься по городу. - уточнили в пресс-службе администрации краевого центра.

Чтобы праздничное настроение посетило всех жителей города, новогодний троллейбус будет курсировать сразу по четырем крупным районам Ставрополя: северо-западный и юго-западный районы, 204 квартал и район городского железнодорожного вокзала.

Во время поездки пассажиров будут развлекать Дед Мороз, Снегурочка и особый новогодний ди-джей. Новогодний троллейбус будет ездить по Ставрополю 29 и 30 декабря, с восьми часов вечера и до часу ночи.

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