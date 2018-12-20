2018-12-20T09:18:24+03:00
Происшествия

В Ставрополе под колеса авто попали бабушка с внучкой

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставрополе под колеса автомобиля попала пожилая женщина с маленьким ребенком.

19 декабря около 13 часов на улице Морозова водитель автомашины «Фольксваген Поло», допустил наезд на двух пешеходов, которые шли через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

С ушибами 50-летняя женщина и ее 3-летняя внучка были доставлены в больницу. Жизни пострадавших ничего не угрожает. По решению медиков им назначено амбулаторное лечение.

За рулем иномарки оказался 30-летний житель Андроповского района. Как показал экспертиза он в момент ДТП был трезв. Мужчина за последние два года к административной ответственности за нарушение правил не привлекался. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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