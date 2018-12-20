В Ставрополе из-за забытых вещей эвакуировали школу

СЕГОДНЯ 11:00 2018-12-20T12:17:35+03:00

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В Ставрополе эвакуировали одну из главных школ города - первую.

В полиции города пояснили, что детей вывели потому, что в школе кем-то из сотрудников были найдены случайно оставленные без присмотра вещи. Найти их хозяина преподавателям учебного заведения оперативно не удалось, школьников на всякий случай эвакуировали из здания.

После того, как выяснилось, что угрозы взрыва в учебном заведении нет, ученики вернулись к занятиями за парты. Занятия в городской школе №1 продолжились в штатном режиме.