Ставропольчанка родила в уличном туалете и утопила ребенка

СЕГОДНЯ 11:47 2018-12-20T11:47:43+03:00

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На Ставрополье 23-летняя женщина обвиняется в убийстве своей новорожденной дочки. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, жительница села Сенгилеевского вечером 31 июля нынешнего года родила ребенка в уличном туалете.

Девочка появилась на свет живой и здоровой, но мать решила от нее избавиться. Обвиняемая бросила новорожденную малышку в выгребную яму, где та и погибла.

Согласно заключению экспертов, ребенок скончался из-за закупоривания дыхательных путей инородной массой.

Вскоре женщине придется ответить за свои поступки в суде. Ей грозит длительный срок по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".