В Ессентуках ведут борьбу с елочными «пиратами»

СЕГОДНЯ 12:06 2018-12-20T12:06:49+03:00

В этом году в городе-курорте торговать хвойными будут на 16 торговых точках

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14 декабря стартовали елочные базары, а вместе с ними - рейдовые мероприятия. Очередная проверка прошла 19 декабря. Сотрудники управления экономического развития и торговли администрации совместно с городским отделом МВД обследовали улицы и торговые площадки Ессентуков, где идет продажа елей и сосен. Единственный несанкционированный елочный базар проверяющие обнаружили на улице Октябрьской. На нарушителя составлен протокол, проведена разъяснительная беседа.

Напомним, по результатам открытого аукциона право продажи хвойных деревьев на территории Ессентуков получили 16 индивидуальных предпринимателей. Торговля живыми елками в неустановленных местах, без соответствующих сопроводительных документов и договоров на право размещения торгового объекта, запрещена.

Для удобства горожан елочные базары охватят основные районы города. Управление торговли и экономического развития администрации города Ессентуки рекомендует жителям пользоваться услугами только официальных торговых точек.

Они расположены по следующим адресам:

- ул. Октябрьская, 271, район ост. «Институт»;

- ул. Энгельса/ул. Железнодорожная (район ж/д переезда);

- ул. Интернациональная / ул. Титова. - ул. Энгельса, 38 (в районе ост.«Мебельная фабрика»);

- ул. Маркова, 76 (в районе Верхнего рынка);

- ул. Кисловодская, 24 а (в районе городской поликлиники).

- ул. Кисловодская, 30 а (в районе маг.«Славич»);

- ул. Вокзальная, 88 (в районе маг. «Марго»);

- ул. Октябрьская, 450 (в районе маг. «Гастрономчикъ»);

- ул. Долина Роз, 10 (в районе аптеки);

- ул. 60 лет Октября, 8 (в районе маг. «Гастрономчикъ»);

- ст. Золотушка, 149 (в районе кафе «У Сережи»);

- ул. Октябрьская, 409 (в районе ост. «Фантазия» с нечетной стороны);

- ул. Первомайская, 123 (в районе кафе «Казачий стан»). - ул. Кисловодская (район дома 230);

- ул. Октябрьская, 459, в районе кафе «Адмирал».

С 14 декабря открыта новогодняя ярмарка на Театральной площади. Здесь ессентучане и гости города смогут приобрести новогоднюю атрибутику, сувениры и подарки.