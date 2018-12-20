2018-12-20T12:33:07+03:00
Происшествия

На Северном Кавказе за год уничтожили почти 50 террористов

В СКФО провели более 440 спецопераций
Алена БЕЛЯЕВА
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В уходящем году на территории СКФО были уничтожены 47 членов бандгрупп и террористических ячеек. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Росгвардии, за неполных двенадцать месяцев в регионе провели 14 контртеррористических операций, более 440 специальных операций и мероприятий.

У уничтоженных террористов было найдено более 320 единиц оружия и около 100 тысяч боеприпасов.

Кроме того, сотрудники ведомства обеспечили охрану общественного порядка на Северном Кавказе в ходе выборов президента России и во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

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