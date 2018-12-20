УФАС Дагестана возбудило антимонопольное дело в отношении четырех авиакомпаний

20 Дек. 13:08 2018-12-20T13:08:48+03:00

Изменить размер текста: A A

УФАС Дагестана возбудило дело в отношении авиакомпаний «ЮТэйр», «НордСтар», «Победа», «Россия», которых подозревают в нарушении федерального закона «О защите конкуренции».

Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Признаки нарушения выразились в незаконных действиях авиакомпаний по установлению и применению экономически необоснованных тарифов экономического класса на регулярные авиперевозки по маршруту «Махачкала – Москва – Махачкала».

Данные действия, как говорят правоохранители, привели к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей.