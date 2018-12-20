2018-12-20T13:08:48+03:00
Общество

УФАС Дагестана возбудило антимонопольное дело в отношении четырех авиакомпаний

Михаил ЮЖНЫЙ
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УФАС Дагестана возбудило дело в отношении авиакомпаний «ЮТэйр», «НордСтар», «Победа», «Россия», которых подозревают в нарушении федерального закона «О защите конкуренции».

Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Признаки нарушения выразились в незаконных действиях авиакомпаний по установлению и применению экономически необоснованных тарифов экономического класса на регулярные авиперевозки по маршруту «МахачкалаМосква – Махачкала».

Данные действия, как говорят правоохранители, привели к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей.

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