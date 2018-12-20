УФАС Дагестана возбудило антимонопольное дело в отношении четырех авиакомпаний
УФАС Дагестана возбудило дело в отношении авиакомпаний «ЮТэйр», «НордСтар», «Победа», «Россия», которых подозревают в нарушении федерального закона «О защите конкуренции».
Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Признаки нарушения выразились в незаконных действиях авиакомпаний по установлению и применению экономически необоснованных тарифов экономического класса на регулярные авиперевозки по маршруту «Махачкала – Москва – Махачкала».
Данные действия, как говорят правоохранители, привели к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей.
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»