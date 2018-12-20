На пожаре в Северной Осетии пострадали четыре человека

20 Дек. 14:05 2018-12-20T14:05:35+03:00

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Пожар произошел в двухэтажном частном доме в селе Октябрьское в Северной Осетии в четверг, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.

- Пожар был ликвидирован в полдень. Среди пострадавших - двое детей, все они доставлены в больницу Владикавказа, - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают дознаватели испытательной пожарной лаборатории. К тушению возгорания привлекались 14 человек и 5 единиц техники. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.