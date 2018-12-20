В Ставрополе открыли ледовый дворец
В Ставрополе 20 декабря этого года состоялось открытие единственного в краевой столице ледового дворца. Торжественное открытие посетили губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и полпред президента в СКФО Александр Матовников.
Входной билет на ледовую арену для детей, как обещают городские власти, будет совершенно бесплатным. Уже сейчас здесь открыт отбор в хоккейную команду будущих чемпионов.
Стоит отметить, что строительство нового спортивного объекта в Ставрополе началось еще полтора года назад - в феврале 2017 года. Ледовый дворец, построенный в рекордно короткие сроки, уже получил официальное название: «Арена Ставрополь».
В Ставрополе открыли ледовый дворецФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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