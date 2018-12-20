Мошенница из Новосибирска обманула четырех ставропольцев на 85 тысяч рублей

20 Дек. 15:41 2018-12-20T15:41:46+03:00

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Мошенница забрала деньги у жителей Ставрополья.

Женщина по телефону представлялась их родственницей и говорила, что стала виновницей ДТП, в котором по ее вине погиб человек. Затем брал трубку некто, представлявшийся следователем, и предлагал за деньги спасти родственницу.

В результате четыре человека перевели злоумышленникам 85 тысяч рублей. Помимо них, звонки поступали ещё девятерым ставропольцам, но те быстро поняли, что их дурачат.

Полицейские установили, кто стоял за мошенническими звонками. Подозреваемых задержали в далеком Новосибирске. У них дома оперативники нашли сим-карты и большую записную книжку со списком телефонов обманутых.

Арестованных «Родственников» полицейские немедленно доставили в Ставрополь и заключили под стражу. В их отношении возбуждены уголовные дела.