Владимир Путин пообещал приехать в Чечню
Журналист из Чечни задал Владимиру вопрос на пресс-конференции 20 декабря. Сотрудник ЧГТРК спросил о возможности возвращения в Россию детей, увезенных в Сирию родителями, бежавшими к боевикам.
- Россия занимается возвратом детей из Сирии, - заявил Путин. - Есть специальная программа, и она работает. Эту проблему решает и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Также чеченский журналист пригласил Владимира Владимировича в Чечню: "Вас уже на этой пресс-конференции мои коллеги позвали в Карачаево-Черкесию, заодно и к нам приезжайте".
- Заодно в Чечню нельзя приехать. Нужно только отдельно, - ответил на приглашение чеченского журналиста президент. - И я обязательно приеду.
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