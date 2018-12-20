2018-12-20T16:00:12+03:00
Общество

Владимир Путин пообещал приехать в Чечню

В республику его пригласил журналист
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Владимир Путин пообещал приехать в ЧечнюВладимир Путин пообещал приехать в Чечню
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Журналист из Чечни задал Владимиру вопрос на пресс-конференции 20 декабря. Сотрудник ЧГТРК спросил о возможности возвращения в Россию детей, увезенных в Сирию родителями, бежавшими к боевикам.

- Россия занимается возвратом детей из Сирии, - заявил Путин. - Есть специальная программа, и она работает. Эту проблему решает и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Также чеченский журналист пригласил Владимира Владимировича в Чечню: "Вас уже на этой пресс-конференции мои коллеги позвали в Карачаево-Черкесию, заодно и к нам приезжайте".

- Заодно в Чечню нельзя приехать. Нужно только отдельно, - ответил на приглашение чеченского журналиста президент. - И я обязательно приеду.

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Об этом президента России на пресс-конференции попросила журналистка республиканского телевидения (подробнее).

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