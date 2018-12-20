2018-12-20T16:18:40+03:00
Общество

На Ставрополье уничтожен беспилотник

В крае прошли учения спецназа
Алена БЕЛЯЕВА
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На Ставрополье спецназ ЮВО уничтожил беспилотники условного противника огнем из новейшего боевого комплекса "Арбалета". Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Южного военного округа, в регионе прошли учения по поиску и уничтожению беспилотных летательных аппаратов.

Отряды военнослужащих отработали нормативы по совершению марша на штатной военной технике в район выполнения учебно-боевой задачи, обнаружению воздушной цели, ведению прицельной стрельбы на дальности до 1,5 тысяч метров со сменой огневой позиции.

Благодаря "Арбалету", цель можно определить при узком поле зрения на дальности не менее 2,5 тысяч метров.

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