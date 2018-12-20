В Нальчике потушили два горевших грузовика
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Два грузовика «Камаз» загорелись вечером 19 декабря на улице в Нальчике. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по КБР.
По данным правоохранителей, пожарные выехали на улицу Профсоюзную в 19:40, где бушевало пламя сразу в двух грузлвых автомобилях.
Спасатели помогли выбраться пострадавшим водителям, которых оперативно доставили в больницу Нальчика. К 20:16 огонь удалось потушить. На месте возгорания работали два отделения спасательной части.
Специалисты выясняют причины пожара и размер ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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