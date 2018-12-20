2018-12-20T19:00:38+03:00
Происшествия

В Cеверной Осетии осудили убийцу бизнесмена и его жены

Преступнику грозит пожизненный срок
Михаил ЮЖНЫЙ
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Житель Владикавказа предстал перед судом за жестокую расправу над семейной парой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры Северной Осетии.

Речь идет о 43-летнем мужчине, которого обвиняют в убийстве другого предпринимателя - своего партнера по бизнесу и его жены.

Следствие установило, что обвиняемый застрелил свою жертву, чтобы избежать возвращения крупного денежного долга примерно в 320 тысяч рублей. На месте происшествия случайно оказалась супруга убитого, которую мужчина также убил, чтобы не было свидетелей преступления. У погибшей пары, как уточнили в прокуратуре, осталась маленькая дочь.

Теперь уголовное дело убийцы ушло в суд. Присяжные вынесли вердикт, что бизнесмен виновен. Убийце грозит срок до 10 лет тюремного заключения.

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