Три человека погибли в ДТП с горящим авто в Кабардино-Балкарии
20 декабря в Кабардино-Балкарии произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни трех человек. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказ" в пресс-службе МВД по республике, водитель легкового автомобиля слетел с трассы в Урванском районе между селами Псынабо и Псыкод.
По данным ведомства, владелец "ВАЗ-21099" потерял управление, съехал с дороги и врезался в бетонный столб. От удара автомобиль загорелся. Три пассажира машины скончались на месте происшествия от полученных травм.
22-летний был доставлен в больницу на машине "Скорой помощи". Сотрудники МЧС потушили горящий автомобиль, но от него практически ничего не осталось.
Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»