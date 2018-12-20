2018-12-20T20:24:03+03:00
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с горящим авто в Кабардино-Балкарии

Еще один участник аварии попал в больницу
Алена БЕЛЯЕВА
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20 декабря в Кабардино-Балкарии произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни трех человек. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказ" в пресс-службе МВД по республике, водитель легкового автомобиля слетел с трассы в Урванском районе между селами Псынабо и Псыкод.

По данным ведомства, владелец "ВАЗ-21099" потерял управление, съехал с дороги и врезался в бетонный столб. От удара автомобиль загорелся. Три пассажира машины скончались на месте происшествия от полученных травм.

22-летний был доставлен в больницу на машине "Скорой помощи". Сотрудники МЧС потушили горящий автомобиль, но от него практически ничего не осталось.

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