В Дагестане девятиклассник умер на уроке физкультуры
В Дагестане проводится проверка по факту гибели 15-летнего мальчика на территории школы. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по республике, трагедия произошла 20 декабря в школе №21 в Дербенте.
В ведомстве отметили, что девятиклассник резко почувствовал себя плохо около полудня. В это время мальчик занимался на уроке физкультуры. Спустя короткое время он скончался. Врачи не смогли спасти ребенка.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Причины смерти подростка станут известны после экспертизы.
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