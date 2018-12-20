В Дагестане девятиклассник умер на уроке физкультуры

20 Дек. 20:31 2018-12-20T20:31:45+03:00

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В Дагестане проводится проверка по факту гибели 15-летнего мальчика на территории школы. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по республике, трагедия произошла 20 декабря в школе №21 в Дербенте.

В ведомстве отметили, что девятиклассник резко почувствовал себя плохо около полудня. В это время мальчик занимался на уроке физкультуры. Спустя короткое время он скончался. Врачи не смогли спасти ребенка.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Причины смерти подростка станут известны после экспертизы.