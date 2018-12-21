На Ставрополье двух местных жителей арестовали за кражу 400 кг железа
В Ставропольском крае правоохранители арестовали двух местных жителей за кражу крупной партии металлолома. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
- Полицейские на трассе остановили подозрительную машину с железными трубами. Водитель и пассажир не смогли толком объяснить правоохранителям, откуда они их взяли и куда везут, - уточнили правоохранители.
Подозреваемые рассказали, что увидели трубы в селе Красном. Они их забрали и решили сдать 400 кг металла за деньги в ближайший пункт на металлолом.
Выяснилось, что хозяин украденного железа живет в Ставрополе и нечастно бывает на своем загородном участке.
Украденные преступниками трубы и машину с прицепом правоохранители изъяли. По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело, максимальное наказание, которое грозит ворам - 5 лет тюремного заключения.
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