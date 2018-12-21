2018-12-21T08:12:02+03:00
Общество

На Ставрополье двух местных жителей арестовали за кражу 400 кг железа

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае правоохранители арестовали двух местных жителей за кражу крупной партии металлолома. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Полицейские на трассе остановили подозрительную машину с железными трубами. Водитель и пассажир не смогли толком объяснить правоохранителям, откуда они их взяли и куда везут, - уточнили правоохранители.

Подозреваемые рассказали, что увидели трубы в селе Красном. Они их забрали и решили сдать 400 кг металла за деньги в ближайший пункт на металлолом.

Выяснилось, что хозяин украденного железа живет в Ставрополе и нечастно бывает на своем загородном участке.

Украденные преступниками трубы и машину с прицепом правоохранители изъяли. По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело, максимальное наказание, которое грозит ворам - 5 лет тюремного заключения.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дагестане девятиклассник умер на уроке физкультуры
Три человека погибли в ДТП с горящим авто в Кабардино-Балкарии
В Cеверной Осетии осудили убийцу бизнесмена и его жены
В Нальчике потушили два горевших грузовика
На Ставрополье уничтожен беспилотник
Владимир Путин пообещал приехать в Чечню
Мошенница из Новосибирска обманула четырех ставропольцев на 85 тысяч рублей
В Ставрополе открыли ледовый дворец
На пожаре в Северной Осетии пострадали четыре человека
УФАС Дагестана возбудило антимонопольное дело в отношении четырех авиакомпаний
На Северном Кавказе за год уничтожили почти 50 террористов
В Ессентуках ведут борьбу с елочными «пиратами»
Ставропольчанка родила в уличном туалете и утопила ребенка
В Ставрополе из-за забытых вещей эвакуировали школу
В Ставрополе под колеса авто попали бабушка с внучкой
Ставропольцев пригласили на дискотеку в троллейбус
В Ставрополе в ДТП с маршруткой пострадали 4 человека
На Ставрополье сотрудник Росреестра и его подельники пошли под суд за мошенничество
Чечня впервые с войны начала вырабатывать электричество
Кадыров потребовал жестких кар для нарушителей ПДД
Заммэра Махачкалы уговорил босса пойти на преступление и попал под суд
230-килограммовая ставропольчанка смогла встать только с помощью спасателей
На Ставрополье начал работу мобильный сервис персональной защиты