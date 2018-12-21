Вывод бизнеса из тени дал 14 тысяч новых рабочих мест в Дагестане

СЕГОДНЯ 09:07 2018-12-21T09:38:40+03:00

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Работа по выводу бизнеса из тени позволила легализовать и создать в Дагестане порядка 14 тысяч рабочих мест. А также значительно увеличила объем налоговых поступлений в казну республики. Об этом сообщило на днях республиканское Агентство по предпринимательству и инвестициям.

- Только на АЗС появилось дополнительно 700 рабочих мест, а всего по республике - появилось 14 тысяч новых рабочих мест, - говорится в сообщении по итогам сессии республиканского парламента, на которой был утвержден региональный бюджет Дагестана на 2019 года..

Глава республики Владимир Васильев, выступая в четверг перед депутатами Народного собрания региона, отметил, что наведение порядка в экономике Дагестана дало возможность не только увеличить налоговые поступления в бюджет региона, но и значительно повысить доверие к новым властям региона.