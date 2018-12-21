2018-12-21T09:40:01+03:00
Происшествия

В Ставрополе накрыли сеть магазинов по торговле контрафактом

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе правоохранителями на днях была прекращена деятельность сети магазинов по торговле контрафактной спортивной экипировкой.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого управления МВД, у данной торговой сети был разработан даже свой собственный фирменный логотип, имелись бланки товарных чеков и рекламные брошюры.

Помимо этого в магазинах контрафактной продуции действовала особая единая система скидок и распродаж. Оперативники произвели в магазинах серию контрольных закупок и изъяли примерно 600 единиц товара с признаками явной контрафактности.

По предварительной оценке, представителям крупных мировых торговых марок действиями продавца был причинён ущерб в 3 миллиона рублей. В отношении организатора нелегального бизнеса и двух его подельников возбуждено уголовное дело.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ставрополец избил и похитил незнакомца ради мопеда
В ОКДЦ Ростова-на-Дону помогут пациентам с нарушениями сна
Экс-полицейского будут судить в Ессентуках за мошенничество
Вывод бизнеса из тени дал 14 тысяч новых рабочих мест в Дагестане
На Ставрополье двух местных жителей арестовали за кражу 400 кг железа
В Дагестане девятиклассник умер на уроке физкультуры
Три человека погибли в ДТП с горящим авто в Кабардино-Балкарии
В Cеверной Осетии осудили убийцу бизнесмена и его жены
В Нальчике потушили два горевших грузовика
На Ставрополье уничтожен беспилотник
Владимир Путин пообещал приехать в Чечню
Мошенница из Новосибирска обманула четырех ставропольцев на 85 тысяч рублей
В Ставрополе открыли ледовый дворец
На пожаре в Северной Осетии пострадали четыре человека
УФАС Дагестана возбудило антимонопольное дело в отношении четырех авиакомпаний
На Северном Кавказе за год уничтожили почти 50 террористов
В Ессентуках ведут борьбу с елочными «пиратами»
Ставропольчанка родила в уличном туалете и утопила ребенка
В Ставрополе из-за забытых вещей эвакуировали школу
В Ставрополе под колеса авто попали бабушка с внучкой
Ставропольцев пригласили на дискотеку в троллейбус
В Ставрополе в ДТП с маршруткой пострадали 4 человека
На Ставрополье сотрудник Росреестра и его подельники пошли под суд за мошенничество
Чечня впервые с войны начала вырабатывать электричество
Кадыров потребовал жестких кар для нарушителей ПДД
Заммэра Махачкалы уговорил босса пойти на преступление и попал под суд
230-килограммовая ставропольчанка смогла встать только с помощью спасателей
На Ставрополье начал работу мобильный сервис персональной защиты