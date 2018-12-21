В Ставрополе накрыли сеть магазинов по торговле контрафактом

СЕГОДНЯ 09:38 2018-12-21T09:40:01+03:00

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В Ставрополе правоохранителями на днях была прекращена деятельность сети магазинов по торговле контрафактной спортивной экипировкой.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого управления МВД, у данной торговой сети был разработан даже свой собственный фирменный логотип, имелись бланки товарных чеков и рекламные брошюры.

Помимо этого в магазинах контрафактной продуции действовала особая единая система скидок и распродаж. Оперативники произвели в магазинах серию контрольных закупок и изъяли примерно 600 единиц товара с признаками явной контрафактности.

По предварительной оценке, представителям крупных мировых торговых марок действиями продавца был причинён ущерб в 3 миллиона рублей. В отношении организатора нелегального бизнеса и двух его подельников возбуждено уголовное дело.