Экс-полицейского будут судить в Ессентуках за мошенничество

СЕГОДНЯ 10:18 2018-12-21T10:18:18+03:00

Мужчина пообещал устроить знакомую в МВД за 250 тысяч рублей

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В Ессентуках будут судить за мошенничество бывшего полицейского. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, с октября по декабрь прошлого года эксперт-криминалист узнал, что его знакомая мечтает о работе в полиции.

Мужчина заявил ей, что легко поможет с трудоустройством, но за это ему придется заплатить четверть миллиона рублей. При этом, у криминалиста не было такой власти в органах.

Наивная женщина отдала полицейскому 250 тысяч рублей, которые он благополучно потратил на личные нужды.

Обвиняемый также обманул еще одного своего знакомого, которому пообещал за миллион рублей скостить в несколько раз приговор сыну, пойманному на обороте наркотиков. Эти деньги полицейский также потратил.

Теперь мошенник сам окажется на скамье подсудимых.