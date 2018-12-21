2018-12-21T10:24:16+03:00
Общество

В ОКДЦ Ростова-на-Дону помогут пациентам с нарушениями сна

Перед консультацией врача-сомнолога можно пройти тесты на сайте центра
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Невролог-сомнолог ОКДЦ Павел Аркадьевич Шевкун и Денис Борисович ВороновНевролог-сомнолог ОКДЦ Павел Аркадьевич Шевкун и Денис Борисович Воронов
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Полноценный сон - одна из основных составляющих здоровья человека. По данным медицинских специалистов, нехватку здорового сна испытывают около 20 процентов пациентов с различными соматическими заболеваниями.

Большинство людей, имеющих проблемы с избыточной дневной сонливостью, не склонны относить их к последствиям некачественного ночного сна. Это в первую очередь касается пациентов с храпом и остановками дыхания во сне (апноэ). Между тем хронически не высыпающийся человек может внезапно уснуть на несколько секунд. И если он за рулем или его профессия связана с высокой концентрацией внимания, это может угрожать как ему самому, так и окружающим.

- Первичные нарушения сна как самостоятельные заболевания достаточно редки, - рассказывает сомнолог ОКДЦ, врач-невролог высшей категории Павел Аркадьевич Шевкун. - Чаще они являются проявлением дисгармоничного образа жизни или проявлением душевных недугов, или сопутствуют разным соматическим заболеваниям. В любом случае это приводит к дополнительным негативным влияниям как медицинского, так и социального характера.

Если вы хотите оценить качество своего сна и дневного бодрствования, пройдите два несложных теста на сайте Областного консультативно-диагностического центра. Получив результаты тестов, пациент может обратиться за консультацией к неврологам-сомнологам ОКДЦ Павлу Аркадьевичу Шевкуну и Денису Борисовичу Воронову.

Помимо неврологов-сомнологов, в ОКДЦ пациентов с нарушениями сна проконсультирует целый ряд специалистов, специализирующихся на данном направлении (терапевт, кардиолог, пульмонолог, оториноларинголог). В случае необходимости в центре проведут исследования на специальном диагностическом оборудовании (пульсоксиметрию, полисомнографию, респираторный мониторинг).

В процессе лечения пациентам помогут не только нормализовать свой сон, но снизить риски инфаркта и инсульта, улучшить работоспособность, концентрацию памяти и внимания и даже снизить избыточный вес.

Записаться к неврологу-сомнологу ОКДЦ вы можете, используя специальную форму на сайте центра rokdc.ru или по телефону Call-центра 8 (863) 227-00-00.

ГАУ РО «ОКДЦ» - Областной консультативно-диагностический центр, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127.

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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом

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