2018-12-21T10:27:39+03:00
Происшествия

Ставрополец избил и похитил незнакомца ради мопеда

Мужчина целые сутки удерживал закованного потерпевшего
Алена БЕЛЯЕВА
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На Ставрополье мужчина похитил и избил незнакомца ради получения мопеда. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, 43-летний житель станицы Барсуковской Кочубеевского района вечером 26 июня уходящего года увидел 44-летнего местного жителя, который управлял мопедом.

Транспортное средство так понравилось подозреваемому, что то согласился показать незнакомцу брод через реку Кубань, ведущий в село Балахоновское. Но вместо того, чтобы помочь, разбойник завел потерпевшего в безлюдное место и ударил его по голове.

Когда владелец мопеда потерял сознание, мучитель привез его к себе домой и начал пытать, требуя переписать на него транспортное средство. Целые сутки до приезда полиции потерпевший сидел, закованный в наручники и связанный веревкой.

Теперь мужчине, страстно желавшему получить мопед, грозит длительный тюремный срок за незаконное лишение свободы и причинение средней тяжести вреда здоровью человека.

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