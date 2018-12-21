Юные кавээнщики из Ессентуков завоевали Новогодний кубок краевой лиги

СЕГОДНЯ 11:44 2018-12-21T11:44:05+03:00

За последний месяц команда «Курортники» второй раз становится лучшей в крае

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Команда «Курортники» образовалась три месяца назад на базе ессентукского Дома культуры и сразу стала лидером детского КВН.

Очередное состязание проходило на базе Ставропольского государственного аграрного университета. Здесь состоялся «Новогодний кубок Ставропольской краевой Юниор-Лиги КВН 2018 - Кубок ректора ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ». Участие в нем приняли 13 команд со всего края.

Тема игры - «Снежные забавы», командам необходимо было подготовить выступление в жанре КВН «Приветствие». Юные Ессентукские кавээнщики завоевали сердца не только жюри, но всего зрительного зала, о чем говорили громкие овации и аплодисменты, а наградой стали 1-е место и Кубок.

За сравнительно малый период существования команда-дебютантка показала отличный результат. 23 ноября команда КВН «Курортники» завоевала звание Чемпиона сезона 2018 г. и получила приглашение и сертификат для участия в Девятом международном фестивале детских команд КВН, который проводит АНО «Центр реализации программ России».