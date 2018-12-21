Тысяча военных из ЮВО получили в этом году квартиры
В 2018 году на территории Южного военного округа обеспечены жильем около тысяча военнослужащих.
- Право на получение жилищной субсидии реализовали 1040 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе округа. - С учетом членов семьи, обладателями собственных квартир стали около 3,5 тысяч граждан России. Жилищных субсидий получено на 7 млрд. рублей.
Военнослужащие, принятые на учет нуждающихся в жилых помещениях, обеспечиваются служебными жилыми помещениями в порядке очередности, исходя из даты подачи заявления и документов.
Отмечается, что одной из самых важных социально значимых мер государственной поддержки военнослужащих является обеспечение их жильем.
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