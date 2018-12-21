На Ставрополье преступник убил таксиста и разбойничал на его машине

СЕГОДНЯ 13:03 2018-12-21T13:03:02+03:00

Подозреваемый поехал на машине в Кабардино-Балкарию, где совершил разбойное нападение Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На Ставрополье преступник вызвал такси и, задушив водителя, совершил разбойное нападение на угнанной машине. Полицейским удалось поймать подозреваемого в Кабардино-Балкарии.

19 декабря в полицию обратились родные 57-летнего таксиста, сообщив о его загадочном исчезновении. Правоохранители начали поиски и уже к ночи обнаружили тело погибшего. На шее характерные признаки удушения, машина бесследно пропала.

Следователи выдвинули рабочую версию — несчастного задушил в машине пассажир. Тело выбросил, а авто угнал. Начались поиски и подозреваемого поймали в Кабардино-Балкарии. Оказалось, что предполагаемый убийца уже успел натворить дел — на угнанной машине он совершил разбойное нападение. После этого авто сжёг, чтобы замести следы.

Пока против подозреваемого завели только одно уголовное дело — по факту убийства. Правоохранители собирают улики, расследование продолжается.