На Ставрополье преступник убил таксиста и разбойничал на его машине
На Ставрополье преступник вызвал такси и, задушив водителя, совершил разбойное нападение на угнанной машине. Полицейским удалось поймать подозреваемого в Кабардино-Балкарии.
19 декабря в полицию обратились родные 57-летнего таксиста, сообщив о его загадочном исчезновении. Правоохранители начали поиски и уже к ночи обнаружили тело погибшего. На шее характерные признаки удушения, машина бесследно пропала.
Следователи выдвинули рабочую версию — несчастного задушил в машине пассажир. Тело выбросил, а авто угнал. Начались поиски и подозреваемого поймали в Кабардино-Балкарии. Оказалось, что предполагаемый убийца уже успел натворить дел — на угнанной машине он совершил разбойное нападение. После этого авто сжёг, чтобы замести следы.
Пока против подозреваемого завели только одно уголовное дело — по факту убийства. Правоохранители собирают улики, расследование продолжается.
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