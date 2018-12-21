В Ставрополе рассказали, как будет работать общественный транспорт в Новый год
Администрация Ставрополя сообщила, как будет работать общественный транспорт 31 декабря и 1 января, а также какие маршруты будут ходить в новогоднюю ночь.
В пресс-службе администрации краевого центра сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе», что 31 декабря на маршруты в городе выйдут 869 троллейбусов, автобусов и маршруток. Многие из них будут работать вплоть до полуночи.
После этого на улицах города останутся лишь троллейбусы. Они будут ходить, помогая горожанам добраться до мест празднования. А в 6:00 на вернутся автобусы и маршрутки. 1 января по городу будет ездить 376 единиц общественного транспорта.
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