2018-12-21T13:30:16+03:00
Общество

В Ставрополе рассказали, как будет работать общественный транспорт в Новый год

Автобусы останутся на улицах до полуночи, а троллейбусы будут ходить всю ночь
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Автобусы будут ходить до 23:59 31 декабря и с 6:00 1 январяАвтобусы будут ходить до 23:59 31 декабря и с 6:00 1 январяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Администрация Ставрополя сообщила, как будет работать общественный транспорт 31 декабря и 1 января, а также какие маршруты будут ходить в новогоднюю ночь.

В пресс-службе администрации краевого центра сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе», что 31 декабря на маршруты в городе выйдут 869 троллейбусов, автобусов и маршруток. Многие из них будут работать вплоть до полуночи.

После этого на улицах города останутся лишь троллейбусы. Они будут ходить, помогая горожанам добраться до мест празднования. А в 6:00 на вернутся автобусы и маршрутки. 1 января по городу будет ездить 376 единиц общественного транспорта.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДТП недалеко от Архыза погибли три человека
На Ставрополье «ЕвроХим» будет производить пищевую углекислоту для Coca-Cola
Ессентукские пенсионеры готовятся к карнавалу
Кремль прокомментировал доклад ОБСЕ по Чечне
На Ставрополье преступник убил таксиста и разбойничал на его машине
Тысяча военных из ЮВО получили в этом году квартиры
Юные кавээнщики из Ессентуков завоевали Новогодний кубок краевой лиги
Ставрополец избил и похитил незнакомца ради мопеда
В ОКДЦ Ростова-на-Дону помогут пациентам с нарушениями сна
Экс-полицейского будут судить в Ессентуках за мошенничество
В Ставрополе накрыли сеть магазинов по торговле контрафактом
Вывод бизнеса из тени дал 14 тысяч новых рабочих мест в Дагестане
На Ставрополье двух местных жителей арестовали за кражу 400 кг железа
В Дагестане девятиклассник умер на уроке физкультуры
Три человека погибли в ДТП с горящим авто в Кабардино-Балкарии
В Cеверной Осетии осудили убийцу бизнесмена и его жены