2018-12-21T14:08:12+03:00
Общество

Кремль прокомментировал доклад ОБСЕ по Чечне

В Москве не согласны с тем, что в нем приведено
Михаил ЮЖНЫЙ
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Кремль в курсе громкого доклада ОБСЕ о нарушениях прав человека, якобы имеющих место в Чечне. Однако Москва не может согласиться со многим, что там написано. Об этом журналистам на брифинге сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

- Мы, разумеется, видели эти поступившие сообщения, - сказал Песков, комментируя доклад ОБСЕ по Чечне. - Вы хорошо знаете, что принимается много решений, с которыми мы не можем соглашаться. Вообще, весь этот доклад еще предстоит тщательно проанализировать.

Напомним, сегодня ОБСЕ обнародовал доклад австрийского правозащитника Вольфганга Бенедека. В нем утверждается, что в Чеченской Республике властями систематически нарушаются права человека, в том числе, права гомосексуалистов и наркоманов. Виновным в нарушениях прав, как говорят правозащитники, может грозить Международный уголовный суд в Гааге.

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