2018-12-21T14:40:41+03:00
Общество

Ессентукские пенсионеры готовятся к карнавалу

В Городском ДК прошла генеральная репетиция главного новогоднего действа
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Ессентукские пенсионеры готовятся к Новому годуЕссентукские пенсионеры готовятся к Новому году
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Последний в нынешнем году вечер отдыха в клубе «Активное долголетие» состоится 23 декабря в танцевальном зале Городского дома культуры. Самые позитивные, энергичные и творческие люди третьего возраста готовят в этот день грандиозный карнавал.

В подготовке к празднику заняты все активные пенсионеры. Участницы студии «Мастерицы» шьют костюмы, литературной студии - учат стихи, танцевальная группа готовит хоровод, йоги репетируют перфоманс.

Каждая секция готовит свою новогоднюю открытку-выступление. Их содержание хранят в строгом секрете. Всех гостей ждет чаепитие со сладким столом. Также в рамках праздника будут и танцы, веселые конкурсы, чествование юбиляров и много других сюрпризов.

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