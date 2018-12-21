На Ставрополье «ЕвроХим» будет производить пищевую углекислоту для Coca-Cola

СЕГОДНЯ 15:08 2018-12-21T15:08:25+03:00

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На Ставрополье, в городе химиков, началась опытно-промышленная эксплуатация установки по производству жидкой пищевой углекислоты. Инвестпроект стоимостью 493,8 млн руб. реализован принадлежащей Андрею Мельниченко компанией «ЕвроХим» на базе входящего в её состав предприятия «Невинномысский Азот».

Новое производство, мощность которого составляет 4 тонны в час, ориентировано, в первую очередь, на производителей газированных напитков, среди которых система Coca-Cola в России. Благодаря применению самых современных технических решений и средств непрерывного аналитического контроля качество получаемой углекислоты не только полностью соответствует, но и по ряду показателей превосходит требования ГОСТ 8050-85 к продукции высшего сорта.

В частности, содержание основного компонента (жидкой углекислоты) не ниже 99,99%, что соответствует международным требованиям. Только на приобретение и настройку оборудования автоматического контроля качества затраты составили 35 млн. рублей. Технологическая схема получения жидкой углекислоты разработана датской компанией Union Engineering и реализована на её оборудовании.

Непрерывный контроль качества обеспечивается единственной в России немецкой автоматической лабораторией CARBOSCAN 300, точность измерения которой соответствует европейским требованиям к пищевым продуктам. Система также удовлетворяет требованиям качества ISBT (Международное сообщество технологов безалкогольных напитков) и EIGA (Европейская ассоциация промышленных газов).

Наша справка

Двуокись углерода всех сортов используется в производстве газированных напитков и сухого льда, для охлаждения, замораживания и хранения пищевых продуктов, подкормки растений в теплицах, создания защитной среды при сварке металлов, сушки литейных форм, пожаротушения и других целей во всех отраслях промышленности.

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