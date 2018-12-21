В ДТП недалеко от Архыза погибли три человека

СЕГОДНЯ 15:28 2018-12-21T15:30:11+03:00

Еще трое пострадали в этой аварии

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Три человека погибли в результате случайного столкновения сразу трех автомобилей в Карачаево-Черкесии недалеко от Архыза.

- ДТП произошло около 23:30 20 декабря. Как выяснилось, водитель автомобиля "Волга" выехал на встречную полосу и касательно столкнулся с "ВАЗ-2114". После этого произошло лобовое столкновение "Волги" и автомобиля "ВАЗ-21074", - уточнили в пресс-службе МВД Карачаево-Черкесии.

В результате ДТП погиб водитель "Волги", а также водитель и один пассажир "семерки". Помочь им срочно прибывшие по вызову очевидцев медики уже не смогли. Кроме того, травмы разной степени тяжести получили три пассажира этих автомобилей. Им оказывают помощь медики в ближайшей больнице.

Сейчас идет выяснение причин аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.