В ДТП недалеко от Архыза погибли три человека
Три человека погибли в результате случайного столкновения сразу трех автомобилей в Карачаево-Черкесии недалеко от Архыза.
- ДТП произошло около 23:30 20 декабря. Как выяснилось, водитель автомобиля "Волга" выехал на встречную полосу и касательно столкнулся с "ВАЗ-2114". После этого произошло лобовое столкновение "Волги" и автомобиля "ВАЗ-21074", - уточнили в пресс-службе МВД Карачаево-Черкесии.
В результате ДТП погиб водитель "Волги", а также водитель и один пассажир "семерки". Помочь им срочно прибывшие по вызову очевидцев медики уже не смогли. Кроме того, травмы разной степени тяжести получили три пассажира этих автомобилей. Им оказывают помощь медики в ближайшей больнице.
Сейчас идет выяснение причин аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»