В Северной Осетии решали будущее Владикавказского вагоноремонтного завода

СЕГОДНЯ 16:22 2018-12-21T16:22:49+03:00

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Гендиректор АО «Федеральная пассажирская компания» Петр Иванов посетил Владикавказ и встретился с главой республики Вячеславом Битаровым. На встрече, участие в которой приняли также председатель правительства РСО - Алания Таймураз Тускаев, депутат Госдумы РФ Артур Таймазов, министр промышленности и транспорта РСО - А Хайдарбек Бутов, совладелец компаний «ТрансГруппАС» и ООО «Аэроэкспресс» Сергей Глинка, гендиректор ООО «Железнодорожный Северный Альянс» Сергей Поличной, председатель совета директоров ОАО «Вагонреммаш» Максим Черкасов, говорили о дальнейшем взаимодействии по развитию железнодорожного транспорта и управлению пассажирскими железнодорожными перевозками дальнего следования.

Обсудили и сотрудничество АО «ФПК» с Владикавказским вагоноремонтным заводом им. С. М. Кирова, одним из старейших предприятий республики.

- Для нас самое главное, чтобы на заводе процесс шел вперед и количество рабочих мест увеличивалось, ни в коем случае не сокращалось. Необходимо укреплять и руководящий состав. Таких предприятий, как наш вагоноремонтный завод, осталось немного в России, и поэтому там необходимо улучшать условия работы. Республика готова оказывать любую помощь для этого, - подчеркнул Вячеслав Битаров.

По словам Петра Иванова, предприятие представило бизнес-план своего развития, в соответствии с которым завод собирается заняться капремонтом новых видов пассажирских вагонов дальнего следования.

- Мы с коллегами обсудили сложившуюся ситуацию, варианты дальнейшего развития, которые позволят предприятию стать более эффективным и занимать высокие позиции на рынке. Мы как часть холдинга «Российские железные дороги» заинтересованы, чтобы завод существовал, развивался и осуществлял больше качественных заказов. Мы со своей стороны приложим все усилия для этого, - заверил Петр Иванов.

По итогам совещания будет разработана дорожная карта стабилизации деятельности Владикавказского вагоноремонтного завода им. С. М. Кирова.