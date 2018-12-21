На Ставрополье в ДТП попал тягач, перевозивший легковые автомобили
На Ставрополье 20 декабря рядом с селом Гофицкое Петровского городского округа произошло крупное ДТП.
- В двух километрах от населенного пункта из-за сильного ветра и обледеневшей дороги 51-летний водитель Mercedes-Benz «Actros» не справился с управлением и потерял контроль над грузовиком, - сообщили в пресс-службе ПАСС СК.
В результате происшествия бесконтрольный тягач, перевозивший легковые автомобили, стал вилять в разные стороны и конечном счете выехал на обочину, где завалился на левую сторону.
Водитель тягача получил перелом ребер и был эвакуирован врачами скорой медицинской помощи. Грузовик с автомобилями убрали спасатели.
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