2018-12-21T18:19:24+03:00
Политика

Рамазан Абдулатипов получил новый высокий пост

Путин назначил бывшего главу Дагестана постпредом РФ в Организации исламского сотрудничества
Андрей ЗОБОВ
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Бывший глава Дагестана, ныне занимающий должность специального представителя президента России по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов получил новый высокий пост. Теперь он стал постоянным представителем Российской Федерации в Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Приказ о назначении бывшего главы республики на высокую должность от 20 декабря размешён на официальном портале правовой информации. Тем же самым указом от этой должности освобождён предыдущий постпред России в ОИС Сергей Козлов.

Напомним, что первая информация о том, что Рамазан Абдулатипов может занять эту должность появилась ещё в октябре текущего года. 6 ноября появилось и первое подтверждение — по результатам голосования Совета Федерации по международным делам кандидатура экс-главы Дагестана была подтверждена.

Сам политик назвал такое назначение логичным. Он выразил мнение, что именно мусульманин должен представлять Россию в Организации исламского сотрудничества. Тем более, что на территории страны проживает около 20 миллионов мусульман.

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