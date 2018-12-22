2018-12-22T09:28:09+03:00
Происшествия

На Ставрополье сотрудники ГИБДД спасли замерзавших детей-спортсменов

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставропольском крае на трассе сломался автобус с 19 детьми-спортсменами. Полтора часа им пришлось мерзнуть на дороге, пока водитель вместе с госавтоинспекторами не устранили поломку и не отправили детей домой, сообщили в управлении ГИБДД региона.

Юные атлеты возвращались домой с соревнований по плаванию из Кисловодска, когда на трассе «Минеральные Воды - Кисловодск» у автобуса пробило колесо. В 16:00 их заметили на обочине дороги случайно ехавшие мимо госавтоинспекторы.

Выяснилось, что водитель не может сменить колесо сам, поскольку у запаски серьезно заржавело крепление. Сначала водитель и полицейские хотели снять колесо самостоятельно, но затем по телефону вызвали специалистов, которые срезали болты и помогли заменить лопнувшее колесо.

Через полтора часа простоя автобус двинулся дальше в путь, а в 20:00 дети были уже у себя дома в Кочубеевском районе Ставропольского края, о чем водитель оповестил районное управление ГИБДД.

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