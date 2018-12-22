2018-12-22T12:18:49+03:00
Происшествия

В Дагестане накрыли цех по производству поддельного алкоголя

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Дагестане правоохранители при проведения операции «Алкоголь» в городе Дербента обнаружили и ликвидировали крупный цех по изготовлению контрафактного алкоголя.

Обнаружен цех по розливу алкогольной продукции, который принадлежал местному жителю,1982 года рождения. Оттуда изъято около 3 тыс. бутылок водки без акцизных марок различных наименований.

- Кроме того, там обнаружено и изъято 300 литров этилового спирта, около 13 тыс. пустых бутылок, 7,2 тысяч пробок, пустая пластиковая емкость объемом в 1 тысяч литров для розлива алкогольной продукции, — сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» представитель пресс-службы МВД республики.

Он отметил, что весь товар отправлен на судебную экспертизу, после чего будет принято решение об аресте владельца этого заведения.

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