2018-12-22T12:18:08+03:00
Происшествия

Ставрополец угнал чужую машину чтобы погреться

Михаил ЮЖНЫЙ
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В полицию Георгиевска на днях обратился местный житель с заявлением об угоне автомобиля. Мужчина рассказал, что припарковал машину на одной из улиц Георгиевска и ненадолго ушел, забыв ключи в замке зажигания. Вернувшись, он не нашел уже свой автомобиль на парковке.

Полицейские обнаружили машину заявителя на одной из улиц города и вернули её хозяину. Правоохранители выяснили, что угнал машину 30-летний житель Георгиевска. Мужчину задержали.

Он рассказал, что увидел на улице припаркованную машину, двери которой оказались открытыми, и сел погреться.Увидев в замке зажигания оставленный ключ, он завёл автомобиль и уехал. Через несколько кварталов мужчина бросил автомобиль и убежал.

Теперь против преступника возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Ему грозит тюремный срок до 5 лет.

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