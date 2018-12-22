В ДТП под Ставрополем погибли два человека

СЕГОДНЯ 13:58 2018-12-22T13:58:07+03:00

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22 декабря 2018 года у села Татарка Шпаковского района Ставропольского края произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека.

По предварительной версии ГИБДД, водитель легкового автомобиля КИА не справился с управлением допустил выезд на полосу встречного движения, где врезался в "Шкоду". В результате ДТП два пассажира КИА (мужчина и женщина, личности их устанавливается) от полученных травм скончались на месте автоаварии.

Водитель КИА, женщина, с тяжелыми травмами доставлена в реанимацию. Водитель и три пассажира "Шкоды", также доставлены в лечебное учреждение, где их осматривают врачи. Еще один пассажир получил незначительные травмы, его отпустили на амбулаторное лечение.

В "Шкоде" на заднем сиденье ехали дети 6 и 7 лет (оба в специальных автокреслах), которые в ДТП не пострадали.

Обстоятельства автоаварии, а также степень ответственности обоих водителей устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Движение транспорта на месте ДТП не затруднено.