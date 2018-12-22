СЕГОДНЯ 15:17 2018-12-22T15:17:29+03:00

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В Махачкале пропала 15-летняя школьница. Аминат Гаджиева несколько дней назад ушла в школу иностранных языков «Индиго» и не вернулась домой. В полицию с заявлением о пропаже обратилась ее мать.

- Пропала Аминат Вячеславовна Гаджиева, 2003 года рождения, проживающая в Махачкале на улице Ирчи Казака, дом № 10 (инвалид с детства), сообщила пресс-служба республиканского МВД. - На вид девочке 14-16 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие.

В последний раз, когда девочку видели, она была одета в куртку розового цвета, черные джинсы, на ногах серые ботинки, при себе у нее был женский рюкзак розового цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей школьнице, республиканское МВД Дагестана просит позвонить по номерам: 02, 99-42-24, 98-40-62, 8 (967) 942-76-96.