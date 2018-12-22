В ставропольской колонии найден повешенным рабочий

СЕГОДНЯ 16:44 2018-12-22T16:44:32+03:00

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В ставропольской исправительной колонии №2 было обнаружено повешенное тело мужчины.

Личность погибшего уже установлена. Повешенным оказался подсобный рабочий,трудившийся в колонии. Расследование смертельного несчастного случая и проверку ведет государственная инспекция труда.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства и точные причины гибели мужчины устанавливаются.