В ставропольской колонии найден повешенным рабочий
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В ставропольской исправительной колонии №2 было обнаружено повешенное тело мужчины.
Личность погибшего уже установлена. Повешенным оказался подсобный рабочий,трудившийся в колонии. Расследование смертельного несчастного случая и проверку ведет государственная инспекция труда.
Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства и точные причины гибели мужчины устанавливаются.
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