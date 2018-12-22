Губернатор Ставрополья заступился за памятник Кирову
В ходе рабочей поездки в Кировский район Ставропольского края губернатор осмотрел площадь имени Ленина, где в этом году в рамках проекта по комфортной городской среде было проведено благоустройство.
В соответствии с проектом с этой площади может быть перемещен со своего места памятник советскому государственному деятелю Сергею Кирову, который стоит здесь уже много лет.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обратился к местным властям с предложением не трогать важную историческую и культурную достопримечательность города.
- “Воевать” с памятниками абсолютно неправильно, как я считаю. Это наша память, прошлое нашей страны. Отказавшись от него - как строить будущее? - прокомментировал идею о перемещении монумента глава региона.
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