2018-12-22T17:53:55+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья заступился за памятник Кирову

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ходе рабочей поездки в Кировский район Ставропольского края губернатор осмотрел площадь имени Ленина, где в этом году в рамках проекта по комфортной городской среде было проведено благоустройство.

В соответствии с проектом с этой площади может быть перемещен со своего места памятник советскому государственному деятелю Сергею Кирову, который стоит здесь уже много лет.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обратился к местным властям с предложением не трогать важную историческую и культурную достопримечательность города.

- “Воевать” с памятниками абсолютно неправильно, как я считаю. Это наша память, прошлое нашей страны. Отказавшись от него - как строить будущее? - прокомментировал идею о перемещении монумента глава региона.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В КБР через 13 лет задержали убийцу главы села
В ставропольской колонии найден повешенным рабочий
В Махачкале пропала 15-летняя школьница
В ДТП под Ставрополем погибли два человека
Ставрополец угнал чужую машину чтобы погреться
В Дагестане накрыли цех по производству поддельного алкоголя
На Ставрополье сотрудники ГИБДД спасли замерзавших детей-спортсменов
Рамазан Абдулатипов получил новый высокий пост
На Ставрополье в ДТП попал тягач, перевозивший легковые автомобили
В Северной Осетии решали будущее Владикавказского вагоноремонтного завода
В ДТП недалеко от Архыза погибли три человека
На Ставрополье «ЕвроХим» будет производить пищевую углекислоту для Coca-Cola
Ессентукские пенсионеры готовятся к карнавалу
Кремль прокомментировал доклад ОБСЕ по Чечне
В Ставрополе рассказали, как будет работать общественный транспорт в Новый год
На Ставрополье преступник убил таксиста и разбойничал на его машине
Тысяча военных из ЮВО получили в этом году квартиры
Юные кавээнщики из Ессентуков завоевали Новогодний кубок краевой лиги
Ставрополец избил и похитил незнакомца ради мопеда
В ОКДЦ Ростова-на-Дону помогут пациентам с нарушениями сна
Экс-полицейского будут судить в Ессентуках за мошенничество
В Ставрополе накрыли сеть магазинов по торговле контрафактом
Вывод бизнеса из тени дал 14 тысяч новых рабочих мест в Дагестане
На Ставрополье двух местных жителей арестовали за кражу 400 кг железа
В Дагестане девятиклассник умер на уроке физкультуры
Три человека погибли в ДТП с горящим авто в Кабардино-Балкарии
В Cеверной Осетии осудили убийцу бизнесмена и его жены