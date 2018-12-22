В КБР через 13 лет задержали убийцу главы села

СЕГОДНЯ 19:18 2018-12-22T19:18:01+03:00

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Подозреваемого в убийстве главы кабардино-балкарского селения Хасанья Артура Зокаева задержали через 13 лет после совершения преступления. Об этом сообщает в субботу пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно материалам уголовного дела, Зокаев был убит 15 мая 2005 года у своего дома выстрелами в голову. Предварительное расследование было приостановлено, так как не удалось установить преступника.

Один из подозреваемых в убийстве сейчас находится за границей, другой задержан и в решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В домах близких родственников и друзей подозреваемых были обнаружены наркотики и огнестрельное оружие. Расследование уголовного дела, возбужденного 15 мая 2005 годапродолжается.