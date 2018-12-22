В КБР через 13 лет задержали убийцу главы села
Подозреваемого в убийстве главы кабардино-балкарского селения Хасанья Артура Зокаева задержали через 13 лет после совершения преступления. Об этом сообщает в субботу пресс-служба СУ СКР по региону.
Согласно материалам уголовного дела, Зокаев был убит 15 мая 2005 года у своего дома выстрелами в голову. Предварительное расследование было приостановлено, так как не удалось установить преступника.
Один из подозреваемых в убийстве сейчас находится за границей, другой задержан и в решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
В домах близких родственников и друзей подозреваемых были обнаружены наркотики и огнестрельное оружие. Расследование уголовного дела, возбужденного 15 мая 2005 годапродолжается.
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